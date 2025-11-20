«Мама, такую награду могут получить только герои»: семья из РТ рассказала о мужестве отца

Когда началась частичная мобилизация, Константин Степанов из Мокросавалеевского сельского поселения Буинского района одним из первых получил повестку. С этого момента жизнь семьи, которая недавно перебралась из родительского дома в собственное жилье, разделилась на две части.

Как бы ни было тяжело, и сам Константин, и его мать с отцом (ныне покойным), и жена Марина, оставшаяся с двумя маленькими сыновьями, понимали: защита Родины – священный долг.

Эшелон с бойцами из Буинска отправили в сторону Сватово Луганской области. Константин попал в мотострелковый батальон. Солдаты обустраивали землянки, а учебные занятия быстро сменились выполнением реальных боевых задач.

Военная служба для буинца не была новой: срочку он проходил в разведке. В конце декабря 2023 года батальону поставили решающее задание. Из примерно тридцати бойцов половина должна была 26 декабря отправиться на прорыв вражеской обороны.

Их перебросили в Херсонскую область, недалеко от населенного пункта Ягодный. Константин, заместитель командира взвода, вызвался идти сам. Бойцов доставили на несколько километров на БМП, а дальше штурмовой группе, где были ребята из Татарстана, предстояло идти пешком.

Наших солдат заметил противник, и по ним открыли огонь. Константин вспоминает, как кассетный боеприпас просвистел меж деревьев и ранил его в правый бок. Девизом штурмовиков стал негласный обет: «Если сможем выбраться, не бросим друг друга». Константин остался жив благодаря единству российских бойцов и был доставлен в госпиталь.

«В настоящее время прохожу реабилитацию. Мы поддерживаем связь с боевыми товарищами. Они говорят, что значительно продвинулись вперед. Недавно я смог побывать дома, увидеть семью. С одной стороны, они согревают душу, с другой – я переживаю за тех, с кем прошел через огонь. Нас так воспитывали: во всем до конца и вместе», – рассказал по телефону сержант Степанов.

О том, как дома ждут мужа и как двое сыновей гордятся отцом, подробнее рассказала Марина. Именно она вместе с детьми, Львом и Тимуром, помогла подготовить этот материал. «Папа, соглашайся, ты ведь наш герой», – сказали они Константину, когда речь зашла о публикации.

«Когда провожала мужа, сказала ему: ты должен вернуться живым и невредимым. Старшему тогда было пять, младшему еще не исполнился и год. Насколько мой муж сильный, настолько же старалась быть и я. Детям слез не показывала. Говорила: ваш отец – военный, он должен защищать Родину и нас. Каждое утро и каждый вечер мы зажигаем свечу и желаем ему благополучного возвращения. В тот день, когда он пошел на штурм, у детей был новогодний праздник. Перед глазами стояли два мира: здесь дети радостно бегают вокруг елки, а там, над головами мужчин, воевавших за мир, – огненный дождь. Поэтому мы должны быть едины перед лицом врага», – говорит Марина.

Орден Мужества в доме Степановых всегда лежит на видном месте. Однажды Лев взял лежавшую на столе награду и сказал: «Мама, такую награду могут получить только герои!» Видя, как сын гордится отцом, Марина лишь кивнула, проглатывая комок в горле.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России».