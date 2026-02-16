Мама Савелия Коростелева не получила визу в Италию и не приедет поддержать сына на ОИ-26

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Наталья Коростелева, бронзовый призер ОИ-2010 и мама Савелия Коростелева, лыжника, представляющего Республику Татарстан на домашних соревнованиях, не сможет прилететь в Италию к сыну и поддержать его на Олимпиаде.

Как стало известно из интервью Коростелевой «Матч ТВ», она не может получить визу. Ей даже пришлось отправить специализированные российские смазки для лыж для сына через других людей.

«Во‑первых, нет визы на руках, да. Документов никаких нет и даже ответа никакого нет. Сейчас у меня просто и времени нет», – рассказала Коростелева в интервью федеральному телеканалу.

Ближайший и заключительный старт на зимней Олимпиаде-2026 Савелий Коростелев проведет 21 февраля, в субботу, в рамках марафонской гонки с раздельным стартом на 50 км. Ранее 22-летний лыжник занял четвертое место в скиатлоне, но не пробился в четвертьфинал классического спринта, завершив его 35-м.

Зимние Олимпийские игры проходят в двух городах Италии, в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Соревнования по лыжным гонках в рамках Игр стартовали 7 февраля и завершатся в заключительный день Олимпиады – 22 февраля – марафонской гонкой в разделке (50 км) среди женщин.

В Олимпиаде-2026 принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе в семи индивидуальных видах спорта.