Мама Саида Галиуллина рассказала, почему предложила сыну спеть «Смуглянку» на шоу «Голос»

Мама Саида Галиуллина Эльвира Салахова рассказала, что предложила исполнить сыну песню «Смуглянка» по двум причинам.

«Во-первых, это народная песня, которая у всех на слуху. Во-вторых, это произведение очень сложное. Сложное в том плане, что там постоянно меняется темп», - делится мама призёра вокального конкурса «Голос. Дети» в сюжете «Татарстан 24».

Интересно, что поют в семье мальчика не только сам Саид, но и его младший и старший братья. Причем именно мама Эльвира стала для своих детей педагогом по вокалу. Она также помогла выбрать репертуар Саиду и активно помогала ему готовиться к каждому этапу конкурса.

«Мы только рады, что наши дети занимаются музыкой. И я очень рад, что занимается с ними моя супруга», – говорит отец Саида Айрат Галиуллин.

Напомним, по итогам шоу 12-летний талантливый певец из Казани завоевал серебро, уступив всего 3% голосов обладателю первого места в престижном конкурсе. На финальном этапе Саид спел патриотическую песню «Беловежская пуща».

Причем Саид намерен и дальше продолжать развивать свой голос, а также радовать окружающих своими достижениями.