Мама пятерых сыновей Гульфина Хузиахметова: «Помощь на каждого приходила откуда не ждали»

В наше время воспитать даже одного ребенка дело непростое. А вот в семье Гульфины и Искандера Хузиахметовых из села Олуяз Сабинского района подрастают сразу пять мальчиков. О том, каково это – быть многодетной любимой мамой, а для подписчиков – интересным блогером, читайте в материале «Интертата».





«Не три, а целых пять мальчиков, слава Аллаху»

Гульфина и Искандер – одна из редких пар, которые не побоялись поселиться в деревне. Эта красивая семья живет правильной здоровой жизнью – они держат скотину, занимаются пчеловодством и делают то, что велит делать Всевышний. И дети на их примере растут воспитанными и трудолюбивыми.

Сама Гульфина родом из села Большие Кибячи Сабинского района. Хотя супруги и земляки, их пути пересеклись только в 2011 году, когда оба приехали в Казань и поступили в техникум связи. Познакомившись в общежитии, молодые люди поначалу просто дружили. Но мало-помалу Искандер завоевал сердце девушки своей скромностью и чувством юмора. «А еще меня поразили его щедрость и уважительное отношение к женщинам», – говорит Гульфина.

В 2013 году молодые люди закончили учебу и получили дипломы. Не откладывая в долгий ящик, в том же году с благословения родителей сыграли свадьбу. И, наполняя семью радостью и счастьем, в ней один за другим стали рождаться дети. Первенец Ризван появился на свет в 2014 году. С разницей всего в год, в 2015-м, Всевышний подарил Хузиахметовым Зиннура. В 2018 году родился Мансур, в 2021-м – Гафур, а в прошлом, 2025 году Гульфина и Искандер принесли в дом еще один «узелок счастья» – Ильнура.

Гульфина и представить себе не могла, что когда-нибудь станет матерью пятерых детей, да еще поголовно мальчиков. «Я выросла в небольшой семье, у меня есть только младший брат. Поэтому до замужества думала, что у меня будет максимум двое детей. Хотела девочку и мальчика. Но Искандер, когда мы еще только встречались, говорил: «У нас будет трое мальчиков». Откуда он это взял и с какой целью говорил, не знаю, я только посмеивалась в ответ. А теперь говорю своему супругу: «Вот ты говорил – будет три мальчика, а у нас не три, а целых пять мальчиков, слава Аллаху».

Ризван, Зиннур и Мансур учатся в школе в соседнем селе Измя. Зиннур еще дошколенком с большим интересом начал посещать школу искусств в Шемордане. Он отлично рисует и делает разные поделки. Старшие сыновья ходят в медресе в соседнем селе, осваивают религиозные знания. Занимаются борьбой. Гафур ходит в детский сад. А самому младшему, Ильнуру, два месяца», – знакомит нас со своей семьей Гульфина.

«Бог дал ребенка – даст и на ребенка»

Наверное, каждая беременность для женщины особенна и чем-то запоминается. О своей последней беременности Гульфина говорит: вынашивала очень тяжело.

«Что ни говори, а возраст все-таки сказывается. Ильнура я родила в 32, а первого сына, Ризвана, – в 20. Лучше рожать до 30 лет. Но, несмотря на то что носила Ильнура тяжело, родила очень легко. Кесарево сечение по сравнению с предыдущими перенесла намного легче», – рассказывает она.

Но, как известно, недостаточно просто родить, каждому из детей нужно дать еще и правильное воспитание, внимание, заботу, подготовить к долгому жизненному пути. И, конечно, мама, подарившая жизнь пятерым сыновьям, тоже испытывала чувство страха и беспокойства. Но оно было не про деньги, об этом Гульфина не переживала. «Каждый ребенок приходит на Землю со своим пропитанием. Могу сказать это, исходя уже из собственного опыта. С рождением каждого нашего ребенка помощь приходила оттуда, откуда мы совсем не ждали и не надеялись. Слава Аллаху», – говорит наша собеседница.

«На большую семью, наверное, и готовить приходится много? Что делаете, когда каждый начинает просить свою любимую еду?» – спрашиваю я.

«Да, готовить приходится очень много. Настряпаешь полный казан, думаешь – может, и на завтра останется, но ничего не остается, – смеется Гульфина. – У мальчишек ведь аппетит всегда будь здоров. Но мои, слава Аллаху, не привередничают. Никогда не скажут: «Мама, я такое не люблю, не готовь это». Что бы ни приготовила, едят и нахваливают: «Так вкусно, мама, спасибо». Конечно, у каждого есть что-то любимое. У мальчиков, понятно, это мясные блюда. Очень любят бэлиш, треугольники, манты. Когда есть возможность и время, стараюсь не лениться и побаловать каждого любимым блюдом», – добавляет многодетная мама.

Как раз в этот день Хузиахметовы собирали родных и друзей на «бәби чәе» малыша Ильнура:

«Они не боятся никакой работы»

Гульфина не только храбрая мама, но и популярный блогер, которая делится с подписчиками секретами кулинарии и показывает разные стороны жизни многодетной семьи в деревне. Смотришь на ее красивые торты, выпечку, салаты, и просто слюнки текут. Наблюдая эти ежедневные хлопоты, от которых голова идет кругом, думаешь: как она все успевает, да еще с пятерыми детьми? Сколько же терпения и трудолюбия для этого нужно! Но все возможно, если правильно расставить приоритеты и распределить время.

«Мы тоже не все успеваем. Подписчики часто пишут мне: «Как вы все успеваете, я с одним-то ребенком не справляюсь». Но ведь в блоге не будешь показывать то, что не успел, правда? (Смеется.) Слава Аллаху, наши помощники – наши же дети. Ризван и Зиннур уже спокойно подключаются к работе, помогают по хозяйству. До этого мы держали коров, продавали молочные продукты. Сейчас коров уже нет, держим только баранов. Например, летом их выпас полностью на Ризване и Зиннуре. Они выводят их на луг, играют там в футбол или еще во что-нибудь и пасут стадо. Полы и посуду тоже моют.

В нашей семье нет разделения на мужскую и женскую работу. Дети не боятся никакого труда, сами спрашивают: «Мама, что будем делать?» Они с малых лет приучены к труду и сейчас помогают во всех делах, слава Аллаху. Мы воспитываем детей именно трудом, никто из них не сидит без дела. Конечно, даем только то, что им по силам. А когда сделают, говорим: «Справился, сынок, молодец». Это для них мотивация стараться и дальше.

Для нас очень важно и религиозное воспитание детей. Возвращаясь из медресе, мальчики делятся с нами услышанным – искренне, взахлеб. Говорят же: «Оясында ни күрсә, очканында шул булыр» («Что в гнезде увидит, то и в полете будет», – прим. Т-и). Видя, как мы читаем намаз, сыновья тоже подходят и встают рядом. Даже четырехлетний Гафур, хотя и не знает молитв, повторяет движения, делает поклоны», – делится Гульфина секретами воспитания мальчиков.

Рецепт вкусного салата от Мансура:

«Не могу сказать, что дети вообще не сидят в телефоне»

Сегодня не редкость настоящая борьба за телефон между родителями и детьми. Вытащить детей из гаджетов и отправить играть на улицу тоже сложно. Но в семье Хузиахметовых, как оказалось, для телефонов есть специально отведенное время. «Я не могу сказать, что наши дети вообще не сидят в телефоне. Мы и сами сейчас постоянно с телефонами. Но и сказать, что они сидят в них день и ночь, тоже нельзя. У них есть определенное время для этого. А вот телевизора у нас вообще нет», – рассказывает наша собеседница.

Хотя раньше у Гульфины и было желание родить девочку, сейчас она – самая счастливая женщина рядом со своими пятью сыновьями и мужем.

«Я не была матерью девочки, поэтому не могу сказать, каково это – воспитывать дочь. Но быть матерью мальчиков для меня очень комфортно. Муж тоже очень любит детей, просто обожает их. Он сам все время предлагал: «Давай еще одного родим». Правда, как отцу, ему иногда приходится быть более требовательным и строгим. А я – мягкая мама. Бывает, конечно, что дети ссорятся, не могут что-то поделить. В такие моменты я тихонько улаживаю конфликт, как-то сглаживаю. Слава Аллаху, в нашем доме царит мир. Вот в эту самую минуту муж ушел с четырьмя мальчиками на игровую площадку. В доме такая пустота и тишина, даже странно. Мы к такой тишине не привыкли, как будто чего-то не хватает», – говорит со смехом Гульфина.

Есть такое крылатое выражение: «Когда рождается ребенок, из дома уходят порядок, тишина и чистота и поселяется счастье». В семье Хузиахметовых это счастье – пятикратное. Желаем Гульфине и Искандеру, чтобы их дом всегда был наполнен здоровым и веселым детским шумом!

Фотографии и видео из семейного архива Гульфины Хузиахметовой

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского