Мама певицы Аиши расплакалась, посмотрев клип дочери о ней

Певица татарской эстрады Аиша выпустила клип на новую песню, посвященную маме. Первой зрительницей работы стал самый близкий для артистки человек. Аиша сняла этот момент на видео и опубликовала в социальных сетях.

Как видно на кадрах, мама певицы со слезами посмотрела видео, героиней которого стала сама. Поклонники Аиши также эмоционально отреагировали на публикацию.

«Очень красиво получилось, Аиша. Давайте радовать мам, пока они живы. Пусть они живут долго», – написала одна из подписчиц.

«Я тоже крепко обнимаю вашу маму», – отметила другая.

«Я тоже смотрела клип со слезами. Надо показывать его детям, которые, пока их мамы живы, не интересуются, как они», – говорится в одном из комментариев.

«В последнее время слушаю эту песню по несколько раз в день. Спокойно слушать невозможно. Спасибо за песню», – поделилась подписчица.

«Вы заставили меня плакать. Очень красивая и грустная песня. Прошел год с тех пор, как моей мамы не стало. Очень скучаю», – рассказала еще одна поклонница.

Видео: соцсети певицы Аиши