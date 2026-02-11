Мама Петра Гуменника обратилась к судьям на Олимпиаде

Фото: fsrussia.ru

Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена прокомментировала судейство на Олимпийских играх в Милане после короткой программы, по итогам которой ее сын занимает 12-е место с результатом 86,72 балла.

«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай бог им здоровья, нервов и радости», — цитирует Гуменник Odds.ru.

Действующий чемпион России получил за свой прокат 86,72 балла. Мать спортсмена не стала напрямую оспаривать оценки, но ее высказывание прозвучало на фоне обсуждения объективности судейства в мужском одиночном катании.

Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля. На турнире разыгрывается 116 комплектов наград. Россию на Играх представляют 13 спортсменов в семи видах спорта.