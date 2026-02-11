news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2026 15:19

Мама Петра Гуменника обратилась к судьям на Олимпиаде

Читайте нас в
Телеграм
Мама Петра Гуменника обратилась к судьям на Олимпиаде
Фото: fsrussia.ru

Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена прокомментировала судейство на Олимпийских играх в Милане после короткой программы, по итогам которой ее сын занимает 12-е место с результатом 86,72 балла.

«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай бог им здоровья, нервов и радости», — цитирует Гуменник Odds.ru.

Действующий чемпион России получил за свой прокат 86,72 балла. Мать спортсмена не стала напрямую оспаривать оценки, но ее высказывание прозвучало на фоне обсуждения объективности судейства в мужском одиночном катании.

Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля. На турнире разыгрывается 116 комплектов наград. Россию на Играх представляют 13 спортсменов в семи видах спорта.

#фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026