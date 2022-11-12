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Ру Тат
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Общество
12 ноября 2022  15:30
Арина Потапова

«Мама, папа и я»: В Казани прошли первые семейные соревнования для глухих и слабослышащих

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«Мама, папа и я»: В Казани прошли первые семейные соревнования для глухих и слабослышащих
Фото: Арина Потапова/ «Татар Информ»

В казанском спортивном комплексе «Ак Буре» сегодня впервые прошло праздничное спортивное мероприятие «Папа, мама и я – дружная спортивная семья» для людей с нарушением слуха. Участие в соревнованиях приняли не только жители Казани, а также семьи из Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска

По словам руководителя проекта Екатерины Ибатуллиной, подобные соревнования меняют отношение общества к инвалидам по слуху и способствуют созданию необходимых для них условий в спортивных объектах. Она подчеркнула, что мероприятие способно показать во всей мере  доступность спортивных секций для людей с инвалидностью по слуху.

«Мы им показываем, что можно в свободной форме посещать различные секции, кружки, а не замыкаться в себе. Они могут заниматься спортом  на равных с другими», – объяснила Ибатуллина.

В семейном спортивном состязании принимают участие не только  слабослышащие люди, но также и семьи, в которых воспитываются дети со здоровым слухом. По ее мнению, мероприятие поможет решить одну из важнейших задач современности – преодоление стереотипов и барьеров между мирами слышащих и людей с нарушением слуха.
 

Председатель  Всероссийского общества глухих в Татарстане Венера Матяш рассказала «Татар-информу», что спортивные мероприятия для детей и их родителей   с нарушениями слуха в России практически не проводятся. «А  ведь у нас все в порядке с физическим здоровьем, но проблема в том, что мы не можем совместно со слышащими принимать участие, поскольку отсутствуют услуги сурдопереводчика и существуют барьеры коммуникаций. Поэтому наше общество приняло решение провести отдельно для глухих, по аналогии тех же мероприятий», – объяснила она.

В дальнейшем соревнования  между семьями глухих станут традиционными
и его включат в перечень мероприятий с финансированием, добавила она.

Семьи состязались  друг с другом в спортивных эстафетах, где показывали свою силу, ловкость и выносливость.  Это поможет выявить детей, заинтересованных в спорте и вырастить из них будущих спортсменов.


Своими впечатлениями после соревнований поделилась жительница Казани Диляра Хайдарова. «Мы пришли сюда с сыном, ему 12 лет. Он слабослышащий, но учится в обычной школе и для него этот мир уникальный, двойной. Нам, глухим людям, важен дух самого мероприятия. Здесь в основном глухие собрались,  кто-то слабослышащий, а некоторые со здоровым слухом. Но суть заключается в том, что  мы все едины, находимся в одной среде. Соревнования интересные, проводим время с пользой, чувствуем теплую атмосферу», – поделилась она впечатлениями.

«У нас вся семья является инвалидами по слуху. Мы впервые участвуем в подобном спортивном состязании, – рассказал житель Елабуги Сергей Евсеев. – Сейчас, поскольку детей у нас много, практически нет времени заниматься спортом, но мы хотим двигаться. Приятно, что для нас сегодня организован спортивный праздник. Для нас это ценное внимание. Отметим, что в Татарстане семья Сергея Евсеева – единственная, где воспитываются пятеро детей с нарушениями слуха.

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