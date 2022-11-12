«Мама, папа и я»: В Казани прошли первые семейные соревнования для глухих и слабослышащих

Фото: Арина Потапова/ «Татар Информ»

В казанском спортивном комплексе «Ак Буре» сегодня впервые прошло праздничное спортивное мероприятие «Папа, мама и я – дружная спортивная семья» для людей с нарушением слуха. Участие в соревнованиях приняли не только жители Казани, а также семьи из Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска

По словам руководителя проекта Екатерины Ибатуллиной, подобные соревнования меняют отношение общества к инвалидам по слуху и способствуют созданию необходимых для них условий в спортивных объектах. Она подчеркнула, что мероприятие способно показать во всей мере доступность спортивных секций для людей с инвалидностью по слуху.

«Мы им показываем, что можно в свободной форме посещать различные секции, кружки, а не замыкаться в себе. Они могут заниматься спортом на равных с другими», – объяснила Ибатуллина.

В семейном спортивном состязании принимают участие не только слабослышащие люди, но также и семьи, в которых воспитываются дети со здоровым слухом. По ее мнению, мероприятие поможет решить одну из важнейших задач современности – преодоление стереотипов и барьеров между мирами слышащих и людей с нарушением слуха.



Председатель Всероссийского общества глухих в Татарстане Венера Матяш рассказала «Татар-информу», что спортивные мероприятия для детей и их родителей с нарушениями слуха в России практически не проводятся. «А ведь у нас все в порядке с физическим здоровьем, но проблема в том, что мы не можем совместно со слышащими принимать участие, поскольку отсутствуют услуги сурдопереводчика и существуют барьеры коммуникаций. Поэтому наше общество приняло решение провести отдельно для глухих, по аналогии тех же мероприятий», – объяснила она.

В дальнейшем соревнования между семьями глухих станут традиционными

и его включат в перечень мероприятий с финансированием, добавила она.



Семьи состязались друг с другом в спортивных эстафетах, где показывали свою силу, ловкость и выносливость. Это поможет выявить детей, заинтересованных в спорте и вырастить из них будущих спортсменов.





Своими впечатлениями после соревнований поделилась жительница Казани Диляра Хайдарова. «Мы пришли сюда с сыном, ему 12 лет. Он слабослышащий, но учится в обычной школе и для него этот мир уникальный, двойной. Нам, глухим людям, важен дух самого мероприятия. Здесь в основном глухие собрались, кто-то слабослышащий, а некоторые со здоровым слухом. Но суть заключается в том, что мы все едины, находимся в одной среде. Соревнования интересные, проводим время с пользой, чувствуем теплую атмосферу», – поделилась она впечатлениями.

«У нас вся семья является инвалидами по слуху. Мы впервые участвуем в подобном спортивном состязании, – рассказал житель Елабуги Сергей Евсеев. – Сейчас, поскольку детей у нас много, практически нет времени заниматься спортом, но мы хотим двигаться. Приятно, что для нас сегодня организован спортивный праздник. Для нас это ценное внимание. Отметим, что в Татарстане семья Сергея Евсеева – единственная, где воспитываются пятеро детей с нарушениями слуха.