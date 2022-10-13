«Мама, не плачь, я обязательно вернусь!»: один день из жизни мобилизованного казанца

День на учебном полигоне, а вечером – долгожданная беседа с родными по телефону. Так проходят будни мобилизованных в «Казань Экспо». О том, чем живут в учебке бойцы, в своем телеграм-канале ежедневно рассказывает казанец под ником Nagai. Один день из жизни блогера-призывника – в его интервью «Татар-информу».

Nagai рассказал, что родился в Казани, ему 25 лет. В 2017 году ушел служить в армию Фото: из личного архива Nagai

О герое этого репортажа я узнала неделю назад. Именно тогда мне попался интересный пост из его телеграм-канала. Молодой человек, как я догадалась, попал под частичную мобилизацию и делился впечатлениями от первого дня на учебном полигоне. Я подписалась на его канал и начала наблюдать. Каждый день его аудитория росла, посты становились все интереснее. Истории боевых товарищей мобилизованного блогера брали за душу.

Все больше вопросов появлялось у меня, хотелось узнать, кто скрывается за позывным Nagai, откуда он, чем занимался до мобилизации.

Связаться с ним удалось накануне, диалог в мессенджере продолжался весь вечер. Приятный уверенный молодой голос – собеседник был предельно спокоен и очень интересно рассказывал. С первых минут стало понятно, что он не просто один из тех, кому пришла повестка, а самый настоящий защитник Родины.

«Отец сказал, чтобы я защищал страну с честью и гордостью»

Мой собеседник попросил называть его по позывному. Он рассказал, что родился в Казани, ему 25 лет. В 2017 году ушел служить в армию, попал в войсковую часть под Иркутском, которая специализируется на ядерно-техническом обеспечении безопасности страны.

После получения повестки времени едва хватило на то, чтобы собрать армейский рюкзак и попрощаться с родными Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как только в стране объявили частичную мобилизацию, Nagai сразу понял, что его она коснется обязательно. Решил эти дни полностью провести со своей семьей и самыми близкими друзьями. После получения повестки времени едва хватило на то, чтобы собрать армейский рюкзак и попрощаться с родными.

«Было сложно уходить из дома. Идти непонятно куда, непонятно на сколько – был некий страх от неизвестности. Было сложно сообщить о том, что я ухожу, своим родителям, особенно маме. Папа отнесся к моей предстоящей службе нормально. Сказал, чтобы защищал страну с честью и гордостью. А вот мама, когда пришла повестка, начала плакать... Долго переживала, но я ее успокоил, сказал, что обязательно вернусь и все будет хорошо», – рассказал Nagai.

До мобилизации собирался уехать в Израиль

О том, чем занимался в мирной жизни, Nagai рассказал немного. Но даже из этого понятно, что парень вел активную, насыщенную жизнь, строил большие планы. Во время нашей беседы чувствовалось: он жалеет, что не смог осуществить свои мечты раньше. Но, по собственному его признанию, если будет на то Божья воля, обязательно исполнит их, когда вернется.

Настроение у призывников поначалу было весьма тревожным и напряженным Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я работал менеджером по производству в крупной сети ресторанов. Летом мы часто выезжали в детские лагеря, работали там, организовывали смены, устраивали ребятам мероприятия. Затем у меня появился план уехать жить и работать в Израиле. Даже сделал уже загранпаспорт, забрал его. И тут объявили о частичной мобилизации. Ну и все, куда деваться... Уже не поедешь, осталось только ждать повестку. Но я надеюсь, что когда мы вернемся все оттуда, я обязательно все свои планы воплощу в жизнь», – рассказал Nagai.

Провожали на службу молодого человека его самые близкие друзья. Шесть часов утра, пасмурная погода, у военкомата собрались десятки человек. Будущие новобранцы прощались с родными и близкими, сам Nagai держался с друзьями немного в стороне – шутили, смеялись, делали фотографии на память и прощались...

«Родителей я оставил дома. Сам пошел в военкомат к шести часам утра. Не хотелось мне долгих прощаний. Не хотелось видеть слез», – добавил призывник.

«Настоящим открытием стал пункт сбора в «Казань Экспо». Сделано все для максимально комфортного пребывания призывников» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Грусть оставили по дороге на пункт сбора»

Перед тем как отправиться в пункт сбора, мобилизованных на автобусе привезли в Казанское танковое училище. Здесь их напутствовал Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, затем ребятам выдали все необходимое обмундирование и экипировку. Настроение у призывников, по признанию молодого человека, поначалу было весьма тревожным и напряженным.

«Казалось, что в воздухе витает негатив, стояла гробовая тишина. Было немножко не по себе. Только потом, когда нас посадили в автобус и повезли в пункт сбора, все начали друг с другом знакомиться, шутить, смеяться. Мы начали друг друга подбадривать. Всю грусть мы уже по дороге потеряли, все были в хорошем настроении», – рассказал казанец.

«Питание очень вкусное, некоторые даже заметили, что я здесь прибавил в весе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Настоящим открытием стал пункт сбора в «Казань Экспо», куда привезли мобилизованных. Раковины, душевые кабины, мобильная баня, трехразовое горячее питание, телевидение, библиотека, места для молитв мусульман и православных – сделано все для максимально комфортного пребывания призывников.

«Все настолько шикарно, настолько удобно. Питание очень вкусное, некоторые даже заметили, что я здесь прибавил в весе. За такую заботу о нас хочется аплодировать руководству нашей республики», – отметил Nagai.

Не обделяют мобилизованных в общении с близкими, добавил он. Помимо того, что они могут пообщаться с родственниками по телефону или по видеосвязи, для них организовывают свидания. Встречи проходят только по субботам – единственный свободный у призывников день. Все остальное время ребята проводят на учебном полигоне под Казанью, где проходят боевое слаживание.

«Здесь есть мои друзья, и на чужбине мы будем вместе, плечом к плечу»

Встречи со знакомыми и бывшими сослуживцами – то, что было необходимо для поднятия боевого духа как никогда, рассказал Nagai. Это помогло справиться со стрессом в новой обстановке и избавиться от страхов.

«Сегодня все уже влились в коллектив, настроены по-боевому» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«От встреч со знакомыми и друзьями здесь становится гораздо легче. Так проще было вливаться в коллектив. Мы подбадриваем друг друга. Всегда хорошо, когда есть знакомые на чужбине. Как говорится, мы будем вместе, плечом к плечу, со своими друзьями. И это здорово», – отметил Nagai.

Сегодня все уже влились в коллектив, настроены по-боевому. Немало здесь и тех, кто несколько раз служил в горячих точках, – они стараются поддержать новобранцев и делятся своим опытом.

«Вместе со мной во взводе есть мобилизованный, который служил в Чечне. Из Лаишево есть такие ребята. Конечно, они нам рассказывают о том, что видели тогда. Советуют, как правильно держать оружие, где и в какую сторону лучше пойти, какую позицию занять. Некоторые даже на учебном полигоне иногда берут на себя роль инструктора. Они очень помогают нам. Приятно осознавать, что рядом с тобой есть человек, который все это прошел и сможет помочь в трудную минуту», – рассказал казанец.

«С нами работают спецназовцы, все подробно рассказывают. Знаний мы получаем очень много» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как призывники помогли собраться на фронт «Терминатору» из ДНР

В беседе с корреспондентом агентства Nagai рассказал о добровольце из ДНР. Его трогательную историю молодой человек разместил у себя в телеграм-канале. Как выяснилось, мужчина переехал в Казань с Донбасса не так давно и, узнав о частичной мобилизации, сразу же обратился в военкомат, настояв на том, чтобы его взяли добровольцем на фронт.

«Он хочет, чтобы на Донбассе наконец-то настало мирное время, чтобы закончились все ужасы. При этом у него не сразу получилось попасть в военкомат. В одном его не пустили, и он пошел в военкомат Ново-Савиновского района. Просто пришел и сказал: "Дайте мне автомат, я буду защищать Родину". Там уже посодействовали тому, чтобы он оказался среди нас. Это говорит о том, насколько он ко всему готов. Он шел сюда без какого-либо страха», – отметил собеседник агентства.

В пункте сбора доброволец оказался совсем налегке, с собой у него не было ничего, кроме того, что выдали в танковом училище. Такое рвение и желание попасть на фронт сильно тронули новобранцев, и они решили ему помочь. Nagai разместил в своем ТГ-канале призыв о помощи, и спустя несколько дней ребятам удалось собрать ему армейский рюкзак, купить аптечку и сменную одежду.

«Мы его сейчас называем "Терминатор". От него столько положительных эмоций. Радуемся сейчас за него, что нам удалось ему помочь. Мы все его очень уважаем за этот выбор, за этот шаг и такое рвение защитить свою Родину. Он большой молодец», – поделился своими впечатлениями о сослуживце из ДНР Nagai.

Подготовка на учебном полигоне занимает весь день Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Думал, буду дрожать, когда выдерну из гранаты чеку»

Подготовку на учебном полигоне ребята ждут с нетерпением, признается Nagai. Новобранцы совершенствуют имеющиеся и получают необходимые навыки, учатся обращаться с военной техникой. Особенно это интересно тем, кто никогда не держал в руках оружие. Вся подготовка ведется с опытными инструкторами.

«Понятно, что все пришли с гражданки. Никто не думал, что возьмет в руки автомат еще раз, а кто-то вообще впервые держит в руках оружие. Но, как говорится, руки все помнят. Остается только практика», – рассказал призывник.

Стрельба из пулемета, винтовки, зенитной установки, метание гранаты, подрыв танков и многое другое – подготовка на учебном полигоне занимает весь день. Единственный перерыв – это обед, а дальше снова на учебку, выполнять команды и оттачивать навыки.

«С нами работают спецназовцы, все подробно рассказывают. Знаний мы получаем очень много. Накануне мы метали гранаты. Думал, буду дрожать, когда выдерну чеку. Но на деле все оказалось иначе, я чувствовал себя уверенно», – отметил казанец.

Большая часть мобилизованных проводят свободное время в общении с семьей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень скучаю по семье...»

После возвращения с полигона бойцы ужинают, после чего у них есть свободное время – буквально пара часов до отбоя. Кто-то старается выспаться, как говорится, про запас, некоторые читают, но большая часть мобилизованных проводят это время в общении с семьей. Ведь каждый понимает, что до отправки в зону СВО каждый разговор с любимыми – на вес золота.

«Очень скучаю по родителям и друзьям. Сейчас их особенно не хватает. Я рад, что могу по вечерам хотя бы с ними поговорить по телефону. Это – мое спасение», – с еле уловимой грустью сказал Nagai.