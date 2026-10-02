Мама Кузнецова сообщила, что у хоккеиста в тяжёлом состоянии отец

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Мама нападающего Евгения Кузнецова Лариса Кузнецова прокомментировала расторжение контракта сына с новосибирской «Сибирью». Под постом клуба в соцсетях она написала: «У Жени в тяжелом состоянии отец» .

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что Кузнецов сам попросил руководство клуба о расторжении соглашения по семейным обстоятельствам . Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов подтвердил, что форвард не мог на сто процентов выполнять требования штаба на тренировках и в играх из-за сложившейся ситуации .

Кузнецов подписал контракт с «Сибирью» в августе 2026 года, но провёл за команду лишь восемь матчей, набрав 4 (2+2) очка . В последней игре против «Локомотива» (1:3) он получил двухминутный штраф, после чего соперник переломил ход встречи .