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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2026 16:55

Мама Костылевой: «Вы увидите совершенно другую Лену»

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Мама Костылевой: «Вы увидите совершенно другую Лену»
Фото: © Соцсети Елены Костылевой

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, анонсировала новую короткую программу дочери на контрольных прокатах в Новогорске.

«Завтра у Лены короткая программа. Лена будет катать в костюмах. Платье – самое лучшее за всю её карьеру. Вы увидите совершенно другую Лену. У платья есть название, но раньше срока не могу его озвучить. Оно от-кутюр», – написала Костылева в соцсетях.

Она также добавила, что позже раскроет имя создателя костюмов: «Чуть позже сделаю отдельный пост об авторе и исполнителе этих двух шедевров. Яна Александровна [Рудковская] была права в выборе, кто сошьёт Лене костюмы».

Контрольные прокаты юниорок проходят с 28 июля по 1 августа. Квота на международные старты – одна. Елена Костылева – двукратная чемпионка России среди юниоров (2025, 2026). Имя художника по костюмам и музыкальное сопровождение пока держатся в секрете. Результаты прокатов станут известны в ближайшие дни.

#фигурное катание
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