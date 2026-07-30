Мама Костылевой: «Вы увидите совершенно другую Лену»

Фото: © Соцсети Елены Костылевой

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, анонсировала новую короткую программу дочери на контрольных прокатах в Новогорске.

«Завтра у Лены короткая программа. Лена будет катать в костюмах. Платье – самое лучшее за всю её карьеру. Вы увидите совершенно другую Лену. У платья есть название, но раньше срока не могу его озвучить. Оно от-кутюр», – написала Костылева в соцсетях.

Она также добавила, что позже раскроет имя создателя костюмов: «Чуть позже сделаю отдельный пост об авторе и исполнителе этих двух шедевров. Яна Александровна [Рудковская] была права в выборе, кто сошьёт Лене костюмы».

Контрольные прокаты юниорок проходят с 28 июля по 1 августа. Квота на международные старты – одна. Елена Костылева – двукратная чемпионка России среди юниоров (2025, 2026). Имя художника по костюмам и музыкальное сопровождение пока держатся в секрете. Результаты прокатов станут известны в ближайшие дни.