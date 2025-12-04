Мама Костылевой рассказала, почему решила увезти дочь из Москвы

Фото: © Соцсети Елены Костылевой

Мама четырнадцатилетней фигуристки Елены Костылевой Ирина подробно объяснила причины переезда семьи из Москвы в Воронеж.

Она сообщила, что утром 1 декабря прошла медицинскую комиссию с дочкой на улице Дорогомиловская, 5, организованной Федеральным медико-биологическим агентством. Передав дочь супругу, Ирина занялась важными делами в Одинцовском районе, в частности, перевела Лену на домашнее обучение. Завершив оформление необходимых бумаг, женщина отправилась в Воронеж воссоединиться с мужем и дочерью.

«Оформив это официально, поехала в Воронеж. Воссоединиться с своей семьёй. Которой меня лишили», – написала в своих соцсетях Ирина Костылева.

Сегодня Елена, по словам матери, чувствует себя нормально, температура отсутствует. Вместо привычных тренировок девочка провела день с подругой, гуляя по торговому центру. Накануне врачи провели магнитно-резонансную томографию поврежденного колена, пострадавшего три недели назад. Сейчас семья ждет консультации московского специалиста-травматолога.

«Пока мы восстанавливаемся после всей той путаницы, которая произошла в АП (Академии Плющенко – прим .ред). Неделю живем тихо, думаем, как правильнее поступить. Московские журналисты весь вчерашний день стояли под нашим воронежским коттеджем, ожидая комментариев. Пока никаких разъяснений не будет, пока не наступит полная ясность», – подытожила Ирина Костылева в своем телеграм-канале «Ирина Костылева печатает...».

Напомним, вчера стало известно, что Елена Костылева не примет участие в Кубке Первого канала из-за проблем со здоровьем. Позже появилась информация, что Ирина Костылева и ее дочь покинули Москву.