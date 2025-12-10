Мама Костылевой рассказала, чем ее дочь занимается после отъезда из Москвы

Заглавное фото: личный архив семьи Костылевых

Мать юной фигуристки Елены Костылевой, Ирина, поделилась первыми итогами тренировок дочери в Воронеже. Спортсменка занимается под руководством местных специалистов Вероники и Андрея Рыженковых, которых Ирина Костылева называет «ангелами-спасителями».

«Неделя тренировок в Воронеже под руководством Вероники и Андрея Рыженковых прошла не зря. Главное, дух спортивный поднят. Прыжки частично восстановили, программы покатали…» – написала Ирина Костылева в соцсетях.

Она отметила, что тренеры чаще всего видят спортсменку в «разобранном» состоянии и «потихоньку собирают» ее для дальнейшей работы.

«Вероника и Андрей – наши ангелы-спасители. «Кризисные» тренеры уже три года… Как травма, едем в Россошь, теперь Воронеж, долечиваемся и выходим к Веронике и Андрею на восстановление», – написала Костылева в телеграм-канале.

Напомним, ранее мама Елены Костылевой забрала свою дочь из академии «Ангелы Плющенко» и увезла из Москвы в Воронеж. Она заявила, что «послала всех куда подальше» и пока не хочет отправлять свою дочь на шоу Евгения Плющенко, которое должно пройти в Минске.