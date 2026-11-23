Фото: соцсети Ирины Костылевой

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, рассказала о планах восстановления фигуристки после отчисления из академии «Ангелы Плющенко». По её словам, дочь вернётся на лёд под её руководством, а затем продолжит тренироваться у другого специалиста.

«Пропускать весь сезон? Зачем? Чтоб разжиреть и потерять всё? На радость таким, как Сарновские? Как Лена будет здорова, сразу выходит и восстанавливается под моим руководством. Как будет готова к прыжкам — идём к тренеру. Но это точно НЕ Плющенко», — написала Ирина Костылева в своём телеграм-канале.

Она также объяснила, почему сотрудничество с Евгением Плющенко завершилось. «Лена безгранично верила и слушалась Плющенко. Я верила его обещаниям, поэтому не уходили. Обещания оказались НЕ выполненными. Тренер, который не выполняет элементарных обещаний, НЕ имеет доверия. Всё очень просто», — добавила она.

Напомним, что 15-летнюю Костылеву отчислили из академии 20 ноября. Официальная причина — систематические публичные высказывания её матери, которые в школе расценили как клевету. В нынешнем сезоне фигуристка не выступала из-за травм и пропустила этапы юниорского Гран-при ISU. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо за внимание.