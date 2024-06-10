Мама контрактника из Казани: «Это выбор сильных мужчин, слабый туда не пойдет»

«Заказал себе шевроны с изображением архангела Гавриила»

«В детстве он был как архангел Гавриил, который трубил из своего рога, – был очень шумным», – смеется мать бойца Ульяна Кузнецова.

Ульяна – мама троих детей. Дома с ней сейчас старшая и младшая дочери. Ее единственный сын служит на СВО.

Сейчас небесный покровитель для молодого человека имеет серьезное значение – он надеется на его защиту и даже заказал шевроны с изображением небесного архистратига.

Ульяна рассказала, что перед армией Гавриил пошел учиться в ДОСААФ – именно тогда начался его воинский путь.

«Другу сына позвонили из военкомата и пригласили на обучение, а этот друг спросил: “Можно со мной еще товарищ пойдет?” Так они вместе и пошли. Они дружат с детского садика, даже в армию пошли вместе, в одну часть», – рассказывает Ульяна.

Тогда Гавриил еще не думал о военной карьере, но знал, что в ДОСААФ можно получить водительское удостоверение категории «С», которое очень пригодится во время срочной службы в армии.

«Чистопольская автошкола ДОСААФ очень хорошая, там прекрасное обучение. Там проводили занятия, на которых подробно все изучали. Их научили не только водить, но и ремонтировать машины. Были там и патриотические уроки. Даже благодарственное письмо после окончания обучения прислали. В общем, он был доволен», – поделилась Ульяна.

«Замечательно, что сыну и его другу дали выбрать, куда пойти служить»

Гавриил учился в колледже на электромонтера, но учеба все никак не клеилась, в итоге он ее забросил, а вот на водителя учился уже с воодушевлением. Проучился с октября по март 2023 года.

«По окончании обучения нужно было явиться в военкомат с документами, тут же им выдали направление на медосмотр, а потом и повестку. Замечательно, что сыну и его другу дали возможность выбрать, куда пойти служить. Сначала они должны были пойти в апреле, но тогда не оказалось воинских частей, где требуются сразу два водителя. Поэтому они подождали, пока такое место найдется, и в июне вдвоем уехали в воинскую часть в Бурятию, в бригаду материально-технического обеспечения», – рассказывает Ульяна.

Тогда Гавриил был настроен категорично на то, что года в армии ему хватит, и подписывать контракт он не планировал, вспоминает мать.

«Я приняла его решение – раз он так захотел, значит, это его судьба»

«Но вся эта военная тема ему очень понравилась, и он стал поговаривать о контракте. Он мне позвонил, я вроде бы его отговорила – он ведь строил планы здесь, на гражданке. Тогда он сказал: “Ну ладно, мама, ты, наверное, права”», – вспоминает Ульяна.

Но уже на следующее утро Гавриил снова позвонил маме и с уверенностью сказал: «Нет, мама, я все-таки решил пойти служить по контракту».

«Я приняла его решение. Раз он так захотел, значит, это его судьба. Потом он мне стал говорить, что хочет пойти в школу прапорщиков. То есть настроился очень серьезно», – поделилась Ульяна.

Сейчас боец командирован в Ростовскую область – он возит боеприпасы в зону СВО.

«Они загружаются и большой колонной машин под охраной едут “за ленточку”. Их охраняют, и в случае нападения они могут оказать сопротивление», – говорит мать.

«Очень за него переживаю, но я горжусь тем, что он защищает нас, как многие другие мужчины России»

В январе Гавриил уже получил статус ветерана боевых действий – и это всего в 19 лет! Мать сыном невероятно гордится.

«Он сделал такой мужской выбор, такое сильное решение. Недавно он мне писал: “Мама, есть такая профессия – Родину защищать”. Вот такой серьезный сын у меня оказался. Аж слезы наворачиваются. Естественно, я очень за него переживаю, но я очень горжусь тем, что он защищает нас, как многие другие мужчины России», – поделилась мама Гавриила.

Пока защитник Отечества выполняет свой воинский долг, дома его с нетерпением ждут мама и сестры.

«Младшая очень переживает, постоянно спрашивает, когда же он уже приедет. И старшая так же. Мы все надеемся, что его скоро отправят в отпуск», – надеется Ульяна.

Дома ждет Гавриила и любимая девушка – она еще учится в школе, но рассуждает о том, что происходит на СВО, совсем не по-детски. Она приняла выбор своего любимого и во всем его поддерживает.

«Я считаю, что решение пойти служить по контракту – это выбор сильных мужчин. Это должно быть взвешенное и обдуманное решение. Слабый человек туда не пойдет», – подытожила мама Гавриила.

Фотографии из семейного архива Кузнецовых