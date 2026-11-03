Мама Камилы Валиевой поддержала дочь после потери нейтрального статуса

Фото: соц сети Алсу Валиевой

Мать российской фигуристки Камилы Валиевой, Алсу Валиева, опубликовала в соцсетях пост-обращение к дочери.

«Моя девочка… Сколько всего всего осталось за кадром. Я просто хочу, чтобы ты всегда улыбалась, верила в себя и знала: для меня ты всегда будешь самой любимой», — написала Алсу Валиева, добавив эмодзи «сердце».

Публикация совпала с тяжелым периодом в карьере 20-летней спортсменки. В августе 2026 года Валиева получила нейтральный статус для участия в международных турнирах, но вскоре он был отозван.

В сентябре ISU отклонил апелляцию фигуристки. В октябре Камила снялась с этапа Гран-при России в Казани из-за болезни.

Кроме того, спортсменка ушла от тренера Светланы Соколовской и вернулась в группу Этери Тутберидзе.