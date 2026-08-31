Мама Ильдара Гайнутдинова поздравила сына со свадьбой, не упомянув Медведеву

Фото: соцсети фигуристки Александры Трусовой

В социальных сетях обратили внимание на публикацию Ренаты Мазаловой, матери танцовщика Ильдара Гайнутдинова, которая поздравила сына со свадьбой, но при этом ни словом не упомянула его супругу – фигуристку Евгению Медведеву.

Торжественная церемония бракосочетания Медведевой и Гайнутдинова прошла в субботу, 29 августа.

«Ты так быстро повзрослел. Мой младший ребенок. Сегодня твоя свадьба, и я безгранично рада, что могу быть в этот день рядом с тобой. В добрый путь, СЫН», – написала Мазалова в соцсети.

Пост сопровождался фотографиями, на которых запечатлен только Ильдар, без невестки.

Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие упоминания Медведевой в поздравлении, что вызвало активное обсуждение в комментариях.