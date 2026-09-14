Мама фигуристки Дзепки раскрыла подробности начала карьеры дочери

фото: телеграмм-канал фигуристки

Эвелина Дзепка, мама призера юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как ее дочь попала в фигурное катание.

По словам Эвелины, все началось с проблемы со здоровьем: у Софии диагностировали аденоиды, и врачи настаивали на операции по их удалению.

Однако один из медиков предложил нестандартный выход — попробовать фигурное катание.

«Я очень не хотела делать операцию ребенку, у меня был психологический барьер, — призналась Дзепка. — Мы попробовали — и действительно обошлись без операции».

Позже аналогичная ситуация повторилась и со средним сыном: ему также помог лед, но уже в хоккее.

«Это не реклама ледовых видов спорта. Просто так получилось, и лед действительно помог решить вопрос аденоидов, не прибегая к операции. Так спорт стал частью нашей жизни», — отметила она.

София впервые вышла на лед в три с половиной года в группе здоровья в «Лужниках».

Занятия проходили дважды в неделю, но совмещать их с уходом за младшим ребёнком было неудобно: дорога занимала много времени, а расписание совпадало с дневным сном малыша. Тогда семья решила перейти в секцию рядом с домом — в Школу имени Жука.

«Я тогда совсем не разбиралась в специфике тренировочного процесса и подумала, что два раза в неделю или три — не такая уж большая разница. Так мы и попали в спортивную школу просто по стечению обстоятельств», — рассказала Эвелина Дзепка.