Мама Евгения Кузнецова сообщила о смерти отца хоккеиста: ему было 60 лет

Фото: соц сети Ларисы Кузнецовой

После долгой болезни ушел из жизни Владимир Кузнецов — отец нападающего Евгения Кузнецова. О кончине сообщила мама хоккеиста Лариса Кузнецова, разместив в соцсети фотографию Владимира с датой смерти.

Мужчине было 60 лет. Ранее Лариса Кузнецова рассказывала о серьезных проблемах со здоровьем отца хоккеиста.

Кроме того, появлялась информация, что Евгений Кузнецов принял решение уйти из «Сибири» по семейным обстоятельствам — из-за тяжелого состояния отца.