news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 октября 2026 08:42

Мама Евгения Кузнецова сообщила о смерти отца хоккеиста: ему было 60 лет

Читайте нас в
Мама Евгения Кузнецова сообщила о смерти отца хоккеиста: ему было 60 лет
Фото: соц сети Ларисы Кузнецовой

После долгой болезни ушел из жизни Владимир Кузнецов — отец нападающего Евгения Кузнецова. О кончине сообщила мама хоккеиста Лариса Кузнецова, разместив в соцсети фотографию Владимира с датой смерти.

Мужчине было 60 лет. Ранее Лариса Кузнецова рассказывала о серьезных проблемах со здоровьем отца хоккеиста.

Кроме того, появлялась информация, что Евгений Кузнецов принял решение уйти из «Сибири» по семейным обстоятельствам — из-за тяжелого состояния отца.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани побит температурный рекорд 1917 года

В Казани побит температурный рекорд 1917 года

18 октября 2026
Скончался татарстанский журналист Ильдус Шагиев

Скончался татарстанский журналист Ильдус Шагиев

18 октября 2026
Новости партнеров