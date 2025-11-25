news_header_top
Мама Елены Костылевой показала видео из комнаты дочки, где потребовала показать побои

Фото: fsrussia.ru

Мама Елены Костылевой поделилась видео с дочерью после поста журналиста Жукова. Ранее журналист сообщил, что фигуристка Елена Костылева подверглась применению физической силы 24 ноября, из-за чего двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал пост о нарушениях порядка её мамой Ириной Костылевой. В посте Плющенко говорилось о том, что к Костылевой было применено насилие 24 ноября.

Сейчас этим инцидентом занимаются компетентные органы. Как сообщают, девочка попросила защиты у тренерского состава школы, так как её папа Валерий в этот момент находился в отъезде. Во всех предыдущих конфликтных ситуациях (в том числе и аналогичных) именно он выступал защитником дочери, но вчера его попросту не было на месте.

В видео мама заходит в комнату дочери и спрашивает, как она себя чувствует, после чего требует показать побои.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Ирина Костылева печатает…».

