В преддверии Дня матери в казанской поликлинике №21 пройдет диспансеризация для женщин. Дети, которые придут вместе с мамами, смогут поучаствовать в мастер-классах, сообщает мэрия Казани.

Диспансеризация и мастер-классы начнутся в 10:00 и продлятся до 14:00. Женщины смогут пройти флюорографию, ЭКГ, осмотр у акушера-гинеколога, пальпацию молочных желез и сбор материала на исследование шейки матки. Кроме того, можно будет сдать общий анализ крови и анализ кала на скрытую кровь, провериться на инфекции, передающиеся половым путем и ДНК-вирус папилломы человека, а также исследовать уровень глюкозы и холестерина в крови.

Мастер-классы будет проводить МБУ «Подросток». В программе – создание авторского аксессуара с помощью страз и бисера, изготовление мини-игрушки из синельной проволоки, а также роспись и украшение подарочного пакета акриловыми маркерами.