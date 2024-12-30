Малышей из перинатального центра при ГКБ №7 выписывают в новогодних шапочках

В перинатальном центре седьмой городской больницы Казани в эти праздники выписывают новорожденных в новогодних колпачках.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Это первый перинатальный центр, который открылся в Год семьи – 23 февраля 2024 года. На сегодняшнее утро у нас родилось 9 316 детей. Новый год во всех роддомах России происходит с рождением малышей. Для создания новогоднего настроения малышам и их родителям, мы в праздничные дни выписываем всех новорожденных в новогодних колпачках», – рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Казанской больницы №7 Татьяна Шигабутдинова.

Одной из таких семей, которая сегодня выписалась домой вместе со вторым сыном, стали Алина и Николай Боковы. Только в июле они переехали из города Ноябрьск Ханты-Мансийскиского автономного округа в Казань. Купили здесь квартиру и по прописке прикрепились к новому перинатальному центру.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

У Алины и Николая растет пятилетний сын Артем, и сегодня мальчик вместе с папой приехал забирать своего маленького братишку домой. Пообещал, что научит младшего кувыркаться, играть в машинки и веселиться.

«Сразу появляется новогоднее настроение. Обычно после родов хочется домой, чтобы никто не беспокоил, а здесь такое внимание и сразу праздничное настроение. Рождение второго сына выпало на праздники, и мы очень рады этому. Долго выбирали имя, было три варианта – Дмитрий, Игорь и Виталий. Когда он родился, муж сказал, что он не Дмитрий, а я сказала, что и не Игорь. И так получилось, что у нас Виталя», – отметила Алина Бокова.

У Алины сегодня день рождения, ей исполнилось 26 лет. Праздник у мамы получился двойной – и выписка малыша, и собственный день рождения.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Праздник создали не только тем, кто выписывается. В новогодние колпачки одели малышей, которые находятся в отделении интенсивной терапии, лежат они в кювезах под яркими красными одеялами в честь наступающего праздника.

«Сообщество акушер-гинекологов, неонатологов, реаниматологов нашего Перинатального центра придумали эту идею для поднятия настроения всем», – отметила замглавврача ГКБ №7.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Акция прошла впервые, но уже обещает стать доброй ежегодной традицией.