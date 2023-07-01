Тяжелые травмы получил 3-летний малыш, выпав из окна квартиры на пятом этаже в Татарстане

В Бугульме из окна квартиры на пятом этаже одного из домов по улице Воровского выпал трехлетний мальчик. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сообщение о трагедии поступило в отдел полиции сегодня около пяти часов вечера. Судя по фото с места трагедии, малыш облокотился на москитную сетку. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Фото: Прокуратура РТ

По данным надзорного ведомства, семья благополучная, на профилактических учетах не состоит. В момент трагедии он находился дома с матерью. Старший ребенок был в гостях у бабушки.

На место происшествия выезжал прокурор Бугульмы Артем Кривоносов. Идет проверка, которую контролирует городская прокуратура.

Фото: Прокуратура РТ

«Надзорное ведомство призывает родителей не оставлять малолетних детей без присмотра», – напомнил Руслан Галиев.