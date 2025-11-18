news_header_top
Общество 18 ноября 2025 10:19

Малым технологическим компаниям в Татарстане будут оказывать поддержку

В Татарстане 22 ноября вступает в силу закон № 77-ЗРТ, который создает условия для развития малых технологических компаний. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета республики.

Документ вносит изменения в закон «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» и закрепляет понятие «малая технологическая компания». Хотя закон не устанавливает конкретные меры поддержки, он открывает возможность для применения финансовых и иных инструментов стимулирования инновационного предпринимательства.

Изменения связаны с федеральным законом о развитии технологических компаний, который позволяет регионам самостоятельно определять особые условия предоставления поддержки, разрабатывать программы и выделять средства из бюджета. В новой редакции регионального закона также появилась статья 18.1, регулирующая особенности государственной поддержки малых технологических компаний.

В этом году в Татарстане 58 малых технологических компаний стали поставщиками товаров и услуг для крупных госзаказчиков на сумму 3,54 млрд рублей. Законодатели отмечают, что региональная поддержка позволит стимулировать развитие технологического бизнеса и расширить налоговую базу при получении компаниями статуса резидентов.

