Малый театр России объявил в Казани о конкурсе пьес

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Конкурс пьес для современных российских авторов намерен официально объявить Государственный академический Малый театр России в начале июня. Об этом сообщила директор учреждения Тамара Михайлова сегодня на пресс-конференции в театре Камала.

«Вчера у нас после спектакля было заседание комиссии, и мы однозначно для себя решили, что мы объявляем конкурс для драматургов. Это произведения наших современников, которые были написаны за последние годы», — сказала она.

На конкурс будут приниматься работы патриотического содержания, которые отражают преданность Родине. «Промежуток, который мы будем рассматривать, это начиная с Первой мировой войны по настоящее время. И мне бы очень хотелось, чтобы в этом конкурсе участвовали татарские драматурги», — уточнила Тамара Михайлова, объяснив это тем, что у татарстанцев есть что представить на суд экспертов. «Очень много татарского у нас в Москве», — добавила она.

Важно, что в конкурсе могут принять участие не только начинающие авторы до 35 лет.

«Мы не проводим конкурсы молодых драматургов. Потому что, как правило, народ сначала накапливает знания, опыт, анализирует, а писать серьезно начинает в более зрелом возрасте. Поэтому в нашем конкурсе нет ограничений по возрасту», — подчеркнула спикер.

Говоря о том, что общечеловеческие ценности и идеи здорового патриотизма не имеют территориальных ограничений, она привела в пример постановку о Победе в Великой Отечественной войне по пьесе шведского писателя «Тройка».

«Поэтому хочется посмотреть, что у нас сейчас могут сделать современные драматурги. Наша классика, она с нами останется. А то, что сейчас происходит в этом мире, хотелось бы послушать», — поделилась директор Малого театра.

Планируется отобрать 6 пьес, которые будут прочитаны публично актёрами Малого театра. Материал, который выберут зрители, и будет поставлен на московской сцене. «Зрителей на читку мы хотим пригласить не из творческих вузов, а военных, может быть, дипломатических. Уже по реакции слушателей выбрать ту работу, которая будет делаться у нас в театре», — пояснила Тамара Михайлова и подчеркнула, что это «совсем домашняя» информация.

Официально о конкурсе будет объявлено в социальных сетях Малого театра. Итоги планируется подвести осенью.