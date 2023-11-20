Малый и средний бизнес заплатил в казну Казани почти половину от ее объема

Малый и средний бизнес за девять месяцев 2023 года пополнил казну Казани на 6 млрд рублей. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

«Сумма налогов, поступивших от сектора МСП в городскую казну только за 9 месяцев текущего года, превысила 6 млрд рублей – это практически половина от всех налоговых поступлений городского бюджета», — прокомментировал он.

Шакиров также отметил, что на данный момент более 101,2 тыс. казанцев оформили самозанятость. Поддержку им оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».