Более 316 млрд рублей предоставили субъектам МСП в Татарстане по нацпроекту

Малому и среднему бизнесу в Татарстане в рамках действия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» за 6 лет предоставлено более 179 тыс. мер поддержки на сумму более 316 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине республики.

«За период реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» малому и среднему бизнесу республики предоставлено 179 тыс. мер поддержки на сумму более 316 млрд рублей. Также оказано более 240 тыс. мер нефинансовой поддержки», – сказал министр экономики.

Была создана цифровая платформа корпорации МСП – «МСП.РФ», которая объединила федеральные и региональные меры поддержки и позволила взаимодействовать бизнесу и государству в онлайн-формате. Шагиахметов напомнил об образовательных проектах, направленных на популяризацию предпринимательства – «Школьный бизнес-старт» и «Фабрика предпринимательства».

«Отдельного проекта "Малое и среднее предспринимательство" с 2025 года не будет, он будет внутри общего национального проекта по экономике. Мы в этом году сохраняем все те меры поддержки, которые востребованы нашим малым и средним бизнесом. Но акцент делаем на секторах экономики, которые связаны с производственным бизнесом, с повышением производительности труда, реализацией новых технологий. Также будет поддержка малых технологических компаний», — пояснил Шагиахметов.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.