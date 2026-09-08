Малый и средний бизнес нарастил число внешнеторговых контрактов с Азией

Число внешнеторговых контрактов клиентов сектора среднего и малого бизнеса по итогам первого полугодия 2026 года увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обороты платежей по таким сделкам выросли на 40%. Об этом в рамках ВЭФ 2026 сообщила старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития Юлия Копытова.

Новые сделки предприниматели чаще всего заключают с партнерами из Китая, стран СНГ, Турции, ОАЭ, Индии и Вьетнама.

По словам Копытовой, одним из факторов роста стала возможность прямых расчетов с зарубежными партнерами: такой формат сокращает сроки проведения сделок и снижает риски задержки или отказа в операциях.

Ключевым направлением внутри общего объема внешнеторговых сделок остается Китай. По данным ВТБ, число контрактов с КНР выросло на 63%, а юань сохраняет наибольшую долю в структуре международных платежей клиентов сегмента СМБ.

Участники рынка расширяют сервисы для поддержки внешнеэкономической деятельности бизнеса. Например, ВТБ добавил в интернет-банке сервис перевода коммерческих документов на английский, китайский и русский языки, эта услуга предоставляется в том числе и для перешедших в ВТБ клиентов Почта банка. При этом развивается база поставщиков, которая, по данным банка, охватывает около 4,5 тысячи компаний из Китая.