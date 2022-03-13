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Ру Тат
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Технологии
13 марта 2022  10:02

Малый и средний бизнес может создать интернет-магазин на платформе «Бизнес ВКонтакте»

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Предприниматели могут воспользоваться возможностями платформы «Бизнес ВКонтакте» для запуска и развития своего дела в Сети. Так, они могут из сообщества при помощи специального конструктора бесплатно создать свой сайт и получить ссылку вида vk.link.

Для начала работы в соцсети надо завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах, рассказывают в пресс-службе компании VK. Инструменты «ВКонтакте» позволяют создать интернет-магазин, через который можно продавать товары, оказывать услуги и при этом сделать интеграцию с существующими магазинами через API. 

VK также запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса, которое поможет настроить свою страницу и организовать все процессы.

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