Малый и средний бизнес может создать интернет-магазин на платформе «Бизнес ВКонтакте»

Предприниматели могут воспользоваться возможностями платформы «Бизнес ВКонтакте» для запуска и развития своего дела в Сети. Так, они могут из сообщества при помощи специального конструктора бесплатно создать свой сайт и получить ссылку вида vk.link.

Для начала работы в соцсети надо завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах, рассказывают в пресс-службе компании VK. Инструменты «ВКонтакте» позволяют создать интернет-магазин, через который можно продавать товары, оказывать услуги и при этом сделать интеграцию с существующими магазинами через API.

VK также запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса, которое поможет настроить свою страницу и организовать все процессы.