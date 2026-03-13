Малый Господский дом Лебедевых планируют включить в реестр объектов культурного наследия

Фото: okn.tatarstan.ru

Малый Господский дом династии дворян Лебедевых в Кукморском районе планируют включить в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ комитета РТ по охране ОКН в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Деревянное здание конца XIX – начала XX века расположено в селе Лубяны. Архитектурный стиль дома сочетает модерн с традициями русского деревянного зодчества и элементами классицизма.

Дом связан с известным дворянским родом Лебедевых, которые были землевладельцами, промышленниками и благотворителями. Михаил Лебедев превратил Лубяны в дворянское гнездо с садами, парками и экзотическими растениями. До революции поселок назывался «Лебедевская дача».

В 1920-е годы объект отдали учащимся татарских подготовительных курсов лесного техникума, а с 1939 года часть здания занимал детский сад, закрытый в 2019 году.