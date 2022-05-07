Малый и средний бизнес Татарстана получил федеральные меры поддержки на 23,3 млрд рублей

Предпринимателям Татарстана одобрили около 1,5 тыс. заявок на предоставление федеральных мер поддержки в условиях санкций на сумму 23,3 млрд рублей, следует из материалов министерства экономики республики.

Как сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, только за последнюю неделю по программам подано 250 заявок на сумму 2,9 млрд рублей, одобрено 187 заявок на сумму 3,3 млрд рублей.

«В настоящее время в 22 муниципальных образованиях доля вовлечения бизнеса в федеральные меры поддержки выше среднереспубликанского. Среди лидеров – Буинский, Заинский, Лениногорский, Менделевский, Мамадышский и Тюлячинский муниципальные районы, чья доля превышает среднее значение по республике более чем в 1,5 раза», – отметил Шагиахметов.

При этом в Черемшанском, Агрызском, Алькеевском и Новошешминском районах доля вовлечения ниже среднереспубликанского более чем в 2 раза.

Также предприниматели получили республиканские финансовые меры поддержки, принятые в рамках антикризисного пакета, на общую сумму около 500 млн рублей.