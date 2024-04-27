Малый бизнес и самозанятые Татарстана могут войти в «Золотую сотню — 2024»

Предприниматели Татарстана смогут принять участие в конкурсе «Предприниматель года. Золотая сотня — 2024». Заявиться могут субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории республики, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Премия учреждена в десяти номинациях: «Производство», «Предприятие-экспортер», «IT проекты и решения», «Строительство», «Импортозамещение», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Самозанятый», «Начинающий предприниматель», «Народное признание».

В каждой из них определяют топ-10 лучших, а те, кто возглавляет эти рейтинги, получат возможность принять участие в телевизионной программе «Погружение на 100» на ТНВ, во время которой ведущая расскажет о компании с эффектом «погружения», непосредственно участвуя в бизнес-процессах.

«Примеряя на себя различные профессии, ведущая показывает телезрителям, как устроен бизнес, знакомит с преимуществами продукта или услуги», — рассказали в Минэкономики РТ.

Заявочная кампания продлится до 8 мая 2024 года на сайте премии ЗОЛОТАЯСОТНЯ.РФ. Церемония награждения ТОП-100 лучших предпринимателей состоится в Казани 24 мая 2024 года.

Конкурс проводится Министерством экономики РТ и Центром «Мой бизнес» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Участие бесплатное.