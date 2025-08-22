Малые техкомпании Татарстана смогут получить до 18 млн рублей господдержки

В Татарстане начался прием заявок на очередной этап конкурсов «Старт-2» и «Бизнес-Старт», которые помогают малым технологическим компаниям (МТК) развивать полномасштабное производство и укреплять позиции на рынке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Инициатором программы выступает Фонд содействия инновациям совместно с Минэкономразвития России в рамках федерального проекта «Технологии», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В прошлом году восемь компаний из Татарстана стали победителями конкурса «Бизнес-Старт» и получили грантовую поддержку в размере 81 млн рублей.

Программа «Старт-2» рассчитана на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые должны привести к первым продажам новой инновационной продукции.

Конкурс «Бизнес-Старт» ориентирован на проекты по созданию, расширению или модернизации производств, необходимых для серийного выпуска инновационных решений и их последующей коммерциализации.

Максимальный размер поддержки по конкурсам достигает 18 млн рублей при условии обязательного внебюджетного софинансирования.

Заявки принимаются до 10:00 (мск) 22 сентября 2025 года через сайт Фонда содействия инновациям.

Татарстан стабильно входит в тройку лидирующих регионов по числу малых технологических компаний: в республике работает более 200 МТК. Для них действует широкий набор мер господдержки от Минэкономики РТ – от льготного кредитования и микрофинансирования до поручительств, лизинга и сервисов центра «Мой бизнес».

За последние два года общий объем финансовой поддержки МТК в Татарстане превысил 400 млн рублей.