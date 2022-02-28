Малые нефтяные компании РТ в 2021 году добыли порядка 20% от общего объема по республике

Итоги деятельности малых нефтяных компаний Татарстана в 2021 году подвели сегодня на совещании республиканском Доме Правительства под председательством Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Добыча нефти малыми нефтяными компаниями РТ в 2021 году составляет порядка 20% от общего объема добычи по республике. Об этом заявил главный инженер АО «Нефтеконсорциум МНК» Олег Вышенский.

Как отметил Минниханов, по Татарстану добыча выросла на 5,8% по сравнению с 2020 годом и составила 34,5 млн тонн. На компанию «Татнефть» из них приходится 27,4 млн тонн добычи, на МНК — 7,1 млн. тонн. Малые нефтяные компании внесли 154 млрд. руб. во все уровни бюджета.

Задания, которые были установлены по уровню добычи нефти, перевыполнили 23 МНК, добавил Вышенский.

Как подчеркнул Минниханов, «главная задача — обеспечить надежное функционирование нашей экономики. Нефтяная промышленность — это основа нашей экономики». В целом, заявил он, МНК отработали 2021 год достойно.

«Перед отраслью стоят новые вызовы, но я уверен, что профессиональная подготовка специалистов, материально-техническая база отрасли, инженерный состав нефтяной отрасли — все это на самом высоком уровне», — сказал Президент РТ.