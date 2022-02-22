Малому и среднему бизнесу Лаишевского района оказана господдержка на 132 млн рублей

В текущем году в Лаишевском районе Татарстана мерами финансовой государственной поддержки на общую сумму 132 млн рублей воспользовались 26 субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом на итоговой сессии Совета района сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«Развитие и поддержка малого бизнеса является важнейшей задачей органов власти. Всего на территории района осуществляют деятельность 2057 субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля малого и среднего предпринимательства в экономике района составляет около 30%», — отметил спикер.

Помимо этого, 262 предпринимателя района, осуществляющие деятельность в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от Covid-19, по федеральной программе воспользовались возможностью получить безвозмездные выплаты на себя и работников по 12 792 рублей на каждого.

«Одним из эффективных инструментов ведения бизнеса является работа Республиканского маркетингового центра, — продолжил Ильдус Зарипов. — За 2021 год на площадке РМЦ 35 поставщиков из Лаишевского района получили выручку в сумме 1 млрд 733 млн рублей. По этому показателю мы занимаем пятое место в рейтинге республики».

Актуальным и перспективным направлением в поддержке бизнеса является развитие электронной интернет-торговли. Речь идет о маркетплейсах Ozon, Wildberries, KazanExpress.

«Это быстрорастущий бизнес, который позволяет предпринимателям даже из небольших сел и деревень реализовывать продукцию на торговых площадках всего мира. На сегодняшний день на маркетплейсах зарегистрировались 306 предпринимателей нашего района, открыты 89 объектов инфраструктуры электронной интернет-торговли, в том числе 81 пункт выдачи заказов и восемь постаматов. Наша задача на этот год — максимально полно информировать предприятия и предпринимателей, а также самозанятых о всех возможностях электронной торговли», — сформулировал ближайшие цели в этой сфере руководитель района.