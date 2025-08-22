Маломобильным избирателям в Татарстане на выборах помогут волонтеры

Татарстан вошел в число 20 регионов России, где в Единый день голосования 14 сентября будет реализован пилотный проект «Волонтеры на избирательном участке». Об этом сообщает пресс-службы ЦИК РТ.

Инициатива ЦИК РФ направлена на то, чтобы облегчить участие в выборах маломобильным гражданам, людям с инвалидностью, пожилым и ветеранам.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что в республике активно готовятся к предстоящему дню голосования. По его словам, задача проекта – сделать процесс максимально удобным для тех, кому необходима помощь. Он подчеркнул, что значительную роль в этом сыграют волонтеры, поблагодарив их за готовность поддержать избирателей.

Чтобы воспользоваться помощью, необходимо до 23:59 10 сентября оставить заявку в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Выборы», вкладке «Волонтер на избирательном участке».

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).