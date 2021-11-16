Малогабаритное жилье в Казани можно купить за 800 тыс. рублей

Столица Татарстана вошла в тройку самых дорогих «миллионников» страны: средние цены на вторичке здесь стоят на отметке 121 тыс. рублей за кв. метр, больше только в Петербурге и Москве. Однако и в столице республики можно найти объекты до миллиона рублей.

По информации федеральной базы недвижимости Restate.ru, на южных окраинах города, в Приволжском районе, предлагается 12-метровая студия на первом этаже десятиэтажного блочного дома, которая оборудована и кухонным уголком, и санузлом с полноценной душевой. Приобрести такую небольшую квартиру можно, в том числе и в ипотеку, за 800 тыс. рублей.

В числе самых дорогих мегаполисов находится и Новосибирск, где дешевле миллиона рублей можно купить лишь комнату в общежитии или, как редкий вариант, 20-метровую квартиру на северо-западных окраинах города.

В одном из самых дешевых по цене «квадрата» городов-миллионников — Челябинске однокомнатную квартиру площадью 28,4 «квадратов» на втором этаже кирпичной пятиэтажки можно купить за 890 тыс. рублей.

«В любом городе-миллионнике подавляющее большинство доступных по цене предложений — это комнаты в общежитиях секционного типа. Их в объявлениях зачастую пытаются выдать за отдельные квартиры. Но в лучшем случае вода в таких „студиях“ будет подведена лишь к кухонному уголку, а все остальные коммунальные удобства находятся на этаже, в общем пользовании», — отмечается в релизе.

При этом в двух столицах отдельного жилья за миллион рублей давно уже не найти. В Санкт-Петербурге цены на малогабаритные студии, оборудованные в бывших коммунальных квартирах, стартуют от 2 млн рублей. А в Москве микростудии общей площадью 11-12 «квадратов» дешевле 3 млн рублей не предлагаются.