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Малофеев в Казани заявил, что в научной сфере России — «полная вражеская оккупация»
Учредитель и руководитель группы компаний «Царьград» Константин Малофеев приехал в столицу Татарстана для участия в Русском научном форуме, который в этом году проходит на базе Казанского федерального университета.
«У нас с вами совсем катастрофа, потому что у нас полная вражеская оккупация», — поделился своим видением ситуации предприниматель, обращаясь к участникам форума.
Еще недавно представители отечественного научного сообщества рейтинговались по международным индексам и выясняли, кто лучший и кто худший ученый, а оценивали «те люди, с которыми мы сейчас воюем за существование России», заявил учредитель «Царьграда».
По его мнению, нужно понять, что в русской науке является привнесенным и что мешает научному суверенитету России. На это, заметил он, и нацелен Русский научный форум, который продлится в Казани сегодня и завтра.
Участниками пленарного заседания, наряду с Малофеевым, стали философ Александр Дугин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов.
Русский научный форум Всемирного русского народного собора проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, руководства Татарстана, Казанского федерального университета, а также Института «Царьград». Главной темой форума станет разработка суверенного мировоззрения в российской науке.
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