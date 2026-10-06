«Мало забиваем, и не только сегодня». Гатиятулин - о проблемах «Ак Барса»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:2). Специалист начал с традиционного приветствия на татарском языке, а затем дал развернутую оценку игре и ситуации в команде.

«Интенсивный матч, высокая плотность. Такие игры решают несколько эпизодов, сегодня они сложились в пользу соперника. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», — сказал Гатиятулин.

Главной проблемой «Ак Барса» в текущем сезоне тренер назвал реализацию моментов. «Наверное, мало забиваем. Не только сегодня, но и в прошлом матче, да и в принципе по сезону. Если вспоминать прошлый сезон и брать в целом, у нас снизился показатель индивидуального мастерства, соответственно, снизился и процент реализации. Тем не менее ищем другие козыри, ищем, за счёт чего можем выигрывать, в том числе у сильных соперников. Сейчас будет небольшая пауза, постараемся правильно ею распорядиться, через тренировочный процесс поправить моменты, которые требуют корректировки», — отметил он.

Гатиятулин также прокомментировал решение поставить форварда Артёма Галимова на тренерский мостик. «Здесь много моментов учитывали. В первую очередь это поддержка Артёма, плюс для него это новый опыт — возможность посмотреть матч целиком уже не глазами игрока. Ждём от него и каких-то идей. Вчера даже был момент: звоню, говорю: "Артём Альбертович, почему вчера на тренировке не был? Мы ждали и рассчитывали на тебя". Поэтому это не какая-то разовая акция. Если подходить к этому, то со всей серьёзностью», — подчеркнул тренер.

Отвечая на вопрос о возможном усилении тренерского штаба специалистом по работе с нападающими, Гатиятулин был сдержан. «Пока никаких новостей. На связь он не выходил. Ежедневная работа ведётся, будем продолжать её. У нас нет задачи просто кого-то взять. Если рассматривать специалиста, то только того, кто действительно усилит тренерский штаб. Просто брать кого-то не вижу смысла», — заявил он.

Гатиятулин также вспомнил финал прошлого сезона против «Локомотива» и отметил, что нынешняя команда сильно изменилась. «Понятно, что финал — лично для меня это был первый финал — дал огромный опыт. Думаю, и для многих ребят. Но сейчас новый сезон, и каждый новый матч — новая история. Тем более от состава прошлого финала у нас осталась только одна тройка и две пары. Сейчас новая команда. Ищем, за счёт чего можем приобрести стабильность, а также те козыри, которые позволят нам побеждать», — цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».