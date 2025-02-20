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На главную ТИ-Спорт 20 февраля 2025 10:31

Малкин восстановился от травмы колена

Малкин восстановился от травмы колена
Фото: nhl.com

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин полностью восстановился после полученной им травмы колена. Об этом сообщает Breakaway.

Отметим, что форвард получил повреждения 28 января в матче против «Сиэтл Кракен» (1:4). 19 февраля стало известно, что Малкин провел тренировку в общей группе впервые с момента получения травмы.

В данный момент «пингвины» идут на 14-ом месте в таблице Западной конференции НХЛ. В следующем матче команда Майка Салливана сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится 22 февраля в 23:00 по мск.

#НХЛ #хоккей #спорт
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