Малкин войдет в топ-3 по суммарному заработку в НХЛ, подписав контракт с «Пингвинами»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин войдет в топ-3 по суммарному заработку в НХЛ из-за нового контракта с командой. Пресс-служба «пингвинов» объявила о том, что соглашение с игроком продлено на 4 года на общую сумму в 24,4 млн долларов.

По данным CapFriendly, Малкин, на данный момент, в общей сложности заработал 118,7 млн долларов за всё время выступление в НХЛ. По этому показателю он уступает только Ши Уэберу (126 млн долларов), Яромиру Ягру (128,1 млн долларов), Александру Овечкину (137,2 млн долларов) и Сидни Кросби (138,3 млн долларов).

Уэбер в ближайшие 4 года получит 6 млн долларов. Ягр уже завершил карьеру. Овечкин с Кросби по окончанию контрактов получат 9,5 и 8,7 млн долларов, соответственно. Таким образом, к моменту завершения контракта Малкин обгонит в этом списке чешского нападающего и канадского защитника.