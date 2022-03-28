Малкин оформил хет-трик и вышел на 5-е место среди российских снайперов за историю НХЛ

Российский хоккеист Евгений Малкин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (11:2).

Теперь на счету Малкина 440 заброшенных шайб в НХЛ. Таким образом, нападающий обошел Павла Буре и вышел на чистое пятое место в списке лучших российских снайперов в истории лиги.

Топ-5 российских снайперов в истории НХЛ:

Александр Овечкин — 772 гола,

Сергей Федоров — 483,

Александр Могильный — 473,

Илья Ковальчук — 443,

Евгений Малкин — 440.

Первым в списке остается Александр Овечкин, который к тому же является и третьим снайпером в истории НХЛ среди всех хоккеистов. Для того чтобы достигнуть Горди Хоу (801 гол), 36-летнему россиянину осталось забросить 29 шайб. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).