Малкин о карьере в НХЛ: Если это последний сезон, надо получать удовольствие

Фото: "Питтсбург Пингвиз"

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поразмыслил о своей будущей карьере, не исключая, что нынешний сезон в НХЛ может стать для него последним.

«Я, наверное, настроился перед началом регулярки: если это последний сезон, надо получать удовольствие. Не обращать внимания на негатив, на какие-то негативные статьи про меня, про обмены. Просто прихожу на тренировки – получаю удовольствие. Если будет последний сезон – ничего страшного. Если получится хорошо отыграть и подписать контракт ещё на один или два года – то будет замечательно», – сказал Малкина RG.

Напомним, контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Это его 20-й сезон в НХЛ и за «пингвинов». В настоящий момент на счету 39-летнего форварда 23 (5+18) очка в 19 матчах. Всего в НХЛ он провел 1232 матча и заработал 1369 (519+850) очков.