Малькевич: В Татарстане смогли минимизировать проблему фейков в период выборов

В Татарстане смогли минимизировать проблему фейков в период проведения избирательной кампании. Об этом заявил на форуме избирателей «Мой голос» первый заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Блестящая работа слаженной команды Общественной палаты, ЦИК и журналистов в республике позволили, на мой взгляд, минимизировать, даже искоренить проблему фейков, которая всегда преследует выборы. Сегодня в ситуационном центре Общественной палаты в Москве был большой брифинг — разбор полетов. И не то что в красной зоне, в желтой зоне нет республики именно по части такого рода угроз», — поделился своим видением ситуации общественник.

Малькевич добавил, что на брифинге в Общественной палате были названы примерно 10–12 регионов России, которые, по его словам, находятся под атакой «фейкометов».

«А избирательная кампания в республике в плане фейков отметилась блестящей моментально вскрытой историей, когда пытались раскачать ситуацию, что бюллетени для голосования напечатаны только на татарском языке. Хотя на самом деле — на двух языках. Стоило этому фейку появиться, в считанные минуты ЦИК республики через Telegram-канал эту историю опроверг», — отметил он.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва проходят три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.