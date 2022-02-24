Малькевич: «В каждом регионе должна быть система выявления и реагирования на фейки»

Во время чрезвычайных ситуаций количество информационных вбросов увеличивается многократно и возникает необходимость защиты людей от информационных угроз. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

«Фейки в данной ситуации распространяются не ежечасно, а ежеминутно. Идет большое количество вбросов, потому что помимо тех „специалистов“, которые работают на Украине, фактически приведены в действие прибалтийские, польские и чешские „бот-фермы“. А самое главное — привлечены агенты, которые десятками и сотнями были разбросаны в России по разным регионам. Их задача сеять панику, хаос», — заявил Малькевич.

Эксперт убежден, что защититься от информационных угроз сейчас можно только используя проверенные каналы получения информации, только официальные сайты и государственные СМИ.

«Я считаю, что в каждом регионе должна быть система быстрого выявления и реагирования на фейки. В таких ситуациях, как сегодня, этот вопрос стоит крайне остро. Но за Татарстан я спокоен, поскольку здесь такая система выстроена на хорошем уровне, в том числе во взаимодействии с правоохранителями. Я слышал, что в Татарстане уже задержаны трое лиц за распространение фейков о банковской панике, и было бы хорошо узнать у них, зачем они это делали. Кто им платил, кто заказчик их работы? Потому что в каждом из 85 регионов есть люди, которые круглосуточно занимаются распространением фейков, и вы представите себе тот объем, который льется», — сказал Малькевич.

Он предложил провести в Татарстане отдельное заседание экспертного клуба «Волга», чтобы обсудить схемы оперативного информирования населения на случай чрезвычайных ситуаций.