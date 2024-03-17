Малькевич: Учить патриотизму всю страну должны жители Донбасса и Новороссии

Самая высокая явка на избирательные участки наблюдается в новых регионах России. Об этом в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы» рассказал российский журналист Александр Малькевич.

«Так получилось, что я всю избирательную кампанию и дни голосования провел в наших новых регионах. Хочу сказать основные впечатления в целом по стране: это беспрецедентный уровень явки. Мы увидели с вами активность избирателей, самая высокая явка — это новые регионы, потому что люди много лет ждали возможности проголосовать за Президента. Атмосфера праздника была организована там на 200%. Учить патриотизму всю страну должны жители Донбасса и Новороссии», – прокомментировал Малькевич.

Он отметил, что на участках наблюдались огромные очереди, а общество показало реальную консолидацию и желание влиять на развитие страны. Журналист также отметил слоган «Всей семьей на выборы», который используется в Татарстане.

«Формат семейного голосования востребован очень в этот раз. Избиратели понимают, что от их участия зависит будущее детей, следующих поколений», – добавил спикер.

Малькевич также высказал и некоторые пожелания к организации выборов в России.

«Пожелания к избирательной системе нашей – больше думать, чтобы какой-то стиль добавлять, чтобы были фотозоны, чтобы люди могли весело проводить время. Не только определять свое будущее, но и фиксировать это в фотографиях на добрую память», – заключил журналист.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).