ЛНР и Татарстан 26 августа 2025 17:02

Малькевич: С первых дней после освобождения руку помощи Лисичанску протянул Татарстан

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Корсовета ОП РФ по развитию новых регионов, журналист Александр Малькевич в своем Телеграм-канале отметил вклад Татарстана в возрождение Лисичанска.

По его словам, город, переживший тяжелые последствия боевых действий, постепенно возвращается к жизни благодаря комплексной помощи шеф-региона.

«С первых дней после освобождения руку помощи городу протянул Татарстан. Шеф-регион не ограничился словами: сразу начали убирать завалы, разминировать улицы, доставлять гуманитарные грузы. А вместе с этим пришла и большая стройка. Под обстрелами возрождали дома, школы, детские сады и больницы. Крыши, окна, тепловые сети, целые корпуса – всё это восстанавливали шаг за шагом, возвращая людям главное – уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнул Малькевич.

Он отметил, что особое внимание уделяется детям: в Лисичанске вновь работают школы и кружки, организован отдых для сотен ребят в Крыму, а также культурные и спортивные программы.

Сегодня, по словам Малькевича, город меняется на глазах: налажено коммунальное хозяйство, открываются магазины и кафе, проложены новые дороги.

«Лисичанск стал символом стойкости и примером того, как вера и единство способны преодолеть самые страшные испытания», – написал сопредседатель Корсовета ОП РФ.

#Лисичанск #Татарстан
