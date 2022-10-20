Малькевич предложил тиражировать татарстанскую модель медийной сферы по всей России

Опыт Татарстана в построении эффективной и работающей модели медийной сферы должен распространяться и тиражироваться в масштабах всей страны. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, выступая по видеосвязи на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Участники экспертного совета обсуждали послание Президента Татарстана. В своем выступлении Малькевич отметил, что в этом году Рустам Минниханов обратил внимание на изменения, которые происходят в информационном поле.

«Сейчас стоят задачи намного шире и сложнее, чем несколько лет назад. Идет жесточайшая информационная война против нашей страны. Вбросы фейков измеряются миллионами и десятками миллионов. Идет беспрецедентное давление на нашу страну. Поэтому важно грамотно организовать информационную оборону», – считает эксперт.

Малькевич заметил, что Татарстан имеет «достаточно совершенную модель, работающую медиамашину». Однако руководитель республики понимает, что нельзя стоять на месте и поэтому дает поручения в реорганизации подходов.

«Глубинная задача – развивать информационный блок, чтобы укреплять и расширять открытость власти. Это сейчас – ключевая задача», – заключил эксперт.