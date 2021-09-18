Малькевич: Опыт РТ по работе на выборах блогеров-наблюдателей использовали другие регионы

Опыт Татарстана по работе на выборах блогеров-наблюдателей востребован на федеральном уровне. Об этом заявил на форуме избирателей «Мой голос» первый зампредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Я рад, что позитивный опыт Татарстана сейчас востребован на федеральном уровне. Это те самые блогеры-наблюдатели, о которых мы много говорили и по итогам прошлого года рекомендовали большинству российских регионов взять это на вооружение. Видим, что получается», – сказал спикер.

Малькевич отметил, что на выборах этого года блогеры-наблюдатели появились в Санкт-Петербурге, а также в нескольких других регионах. «То есть эта практика взята на вооружение», – подчеркнул он.

Представитель Общественной палаты России добавил, что лучшие практики, появившиеся в Татарстане, «расходятся по стране, что важно и значимо». «Это значит, что все у нас в прошлом году получилось», – заключил он.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва проходят три дня – 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике состоятся дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.