Малькевич: «Обилие лжи о спецоперации России по защите Донбасса зашкаливает»

В информационном пространстве зашкаливает уровень фейков о проходящей российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В интернете началась настоящая кибервойна против нашей страны, под атакой хакеров – сайты отечественных госорганов, СМИ и общественных организаций. Об этом на онлайн-заседании о результатах мониторинга фейковых вбросов сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич.

Он отметил, что связи с началом специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины информационные ресурсы наводнила дезинформация, направленная на дискредитацию действий России.

«Обилие лжи о том, что происходит на Донбассе, о том, что происходит вокруг нашей миротворческой операции на Украине, зашкаливает», – подчеркнул Малькевич.

Он выделил шесть основных потоков фейков, распространяемых в настоящее время: в иностранных СМИ, ложь СМИ-иноагентов внутри самой России, постановочные фейки про войну, атака через соцсети на беженцев, панические вбросы в соцсетях, а также фейки о незаконных акциях и митингах на площадках страны.

«Отдельная история – это реальная кибервойна, которая сейчас идет. Прежде всего, это DDOS-атаки на сайты правительственных учреждений, СМИ и общественных организаций», – отметил Александр Малькевич.

В заключение он добавил, что давление также идет и на западные бизнес-структуры, работающие в России.

«Поступают сигналы, что их заставляют предоставлять отчеты о своих сотрудниках на территории России. То есть идет запрос личных данных извне», – резюмировал эксперт.