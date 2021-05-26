Малькевич о предварительном голосовании: Процедура открыта, удобна и проста для всех

Процедура предварительного голосования на выборах в Госдуму, инициированная партией «Единая Россия», максимально удобная для всех граждан. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за электронным дистанционным голосованием Александр Малькевич.

«Процедура для желающих проголосовать максимально открыта, проста, удобна. Это удобство, сервис», — заявил он.

Помимо сбора документов, для участия кандидатам нужно снять и опубликовать два видеоролика с представлением себя и своей программы. Поэтому участие в праймериз стимулирует даже опытных политиков к освоению новых форматов работы, полагает эксперт.

«Это оказался очень сильный, серьезный вызов для некоторых политических мастодонтов, <...> для тех, кто в некотором смысле засиделся, чтобы они начали активно двигаться и развивать новые актуальные каналы коммуникации с избирателями», — отметил спикер.

Малькевич оценил и активность молодежи, выдвинувшей своих кандидатов для предварительного голосования. К слову, в Татарстане среди 96 участников праймериз почти треть — моложе 35 лет, а половина являются волонтерами либо представителями общественных организаций.

Как считает Малькевич, благодаря участию в таких программах молодые люди учатся структурировать работу с документами, упаковывать свою биографию и вживую общаться с избирателями. К тому же праймериз создает условия для конкурентной борьбы между претендентами на звание кандидата в депутаты Госдумы.

«Я думаю, будут сюрпризы, и некоторые действующие депутаты могут получить неприятные результаты. Поэтому это правильно, избирательная кампания открытая, конкурентная, дает возможность заявить о своей программе», — подытожил он.

Напомним, что предварительное голосование в РТ и по всей России проходит с 24 по 30 мая. Праймериз в республике проходит по открытой модели: принять участие в голосовании может любой избиратель. 30 мая в республике откроются 557 счетных участков.

На сегодняшний день для участия в предварительном голосовании «Единой России» в РТ зарегистрировано 96 кандидатов. При этом половина участников предварительного голосования не состоят в партии.

Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

Работа на счетных участках будет организована в строгом соответствии с антиковидными требованиями Роспотребнадзора. Найти свой участок можно на сайте pg.er.ru, введя свой адрес (город, улицу и номер дома).